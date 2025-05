Playoff Nba; Warriors ko in casa, Minnesota si porta avanti 2-1

L’assenza di Steph Curry si è fatta sentire tra le file di Golden State, che in gara-3 della semifinale della Western Conference hanno ceduto 102-97 contro Minnesota, ora avanti 2-1.

I Timberwolves, a lungo in svantaggio a San Francisco, hanno aumentato il ritmo negli ultimi minuti ottenendo il sorpasso decisivo.

Il miglior marcatore degli ospiti, ed dell’incontro, è stato Anthony Edwards (36 punti), seguito da Julius Randle (24), mentre dall’altra parte i più prolifici sono stati Jimmy Butler (33) e Jonathan Kuminga (30), ma l’assenza di Curry si è fatta sentire tra i Warriors.

Di certo il campione mancherà anche domani, quando si giocherà gara-4 ancora in California.

In precedenza, i Boston Celtics avevano ottenuto la prima vittoria sui New York Knicks con una vittoria per 115-93 al Madison Square Garden, portando sull’1-2 la semifinale a Est.

Domani si replicherà ancora nella Grande Mela, con Boston decisa a conquistare la parità. “Abbiamo esplorato l’oscurità, ma in senso positivo – ha commentato il coach dei bostoniani, Joe Mazzulla -. Bisogna trarre ispirazione dai momenti difficili, tutto qui”.

ANSA