Samsung conferma, i Galaxy S23 arrivano il 1 febbraio

Il Galaxy Unpacked 2023 si terrà il 1 febbraio.

Lo ha confermato Samsung indicando il ritorno, dopo tre anni dal suo ultimo evento dal vivo, di un appuntamento in presenza per gli operatori del settore, alle 19 ore italiane in diritta da San Francisco.

Un appuntamento durante il quale il colosso coreano svelerà la nuova famiglia di smartphone Galaxy S23, di cui sono emerse alcune indicazioni nel corso delle settimane.

La serie dovrebbe essere ancora composta da tre modelli, tra i quali il top di gamma S23 Ultra, che avrà le sembianze dei Galaxy Note, con la presenza di un pennino, come già accaduto per il Galaxy S22 Ultra.

Non è chiaro se l’Unpacked 2023 vedrà l’arrivo di altri prodotti anche se, di norma, Samsung riserva gli annunci di auricolari e smartwatch al secondo Unpacked dell’anno, in estate, dedicato agli smartphone pieghevoli.

L’annuncio ufficiale è accompagnato da due video che si soffermano sulle capacità di fotografia notturne della serie S23.

Nel frattempo, alcuni store ufficiali Samsung, come quello statunitense, hanno aperto le prenotazione dei dispositivi. Non si tratta di vere e proprie prevendite legate ad un singolo modello ma ad una sorta di dichiarazione di interesse all’acquisto.

A chi si registra, Samsung promette 50 dollari di credito se si sceglie uno smartphone o un Galaxy Book, un’indicazione sull’arrivo di una rinnovata gamma anche della famiglia di portatili e convertibili dell’azienda.

Le indiscrezioni sulla probabile scheda tecnica del Galaxy S23 Ultra, indicano un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e una fotocamera posteriore con sensore da 200 megapixel.

Lo schermo previsto è da 6,8 pollici con una luminosità più alta rispetto alla serie Galaxy S22. I tagli di spazio di archiviazione dovrebbero rimanere gli stessi: 256 gb, 512 gb e 1 tb.

