PM Volley, arriva un punto nonostante le difficoltà

Campionato Serie C femminile – girone A – 11° giornata – 08-01-2023

PM VOLLEY POTENZA – ZEST TERLIZZI: 2-3 (18-25, 25-19, 20-25, 25-17, 6-15)

Nonostante le tante assenze la PM Volley strappa un punto alla Zest Terlizzi e porta il totale in classifica a quota 12 punti. La formazione di coach Marco Orlando cede per 3-2 alla Zest, una gara altalenante in cui a spuntarla sono state le pugliesi che si sono presentate al tie-break con maggiore lucidità. Il primo set dopo il punto iniziale della PM Volley vede la Zest condurre 2-6, le potentine riprendono la corsa e cercano di portarla punto a punto ma nelle fasi finali Terlizzi allunga nuovamente fino a chiudere sul 18-25. Nel secondo parziale buon impatto per Grano e compagne, capitano di giornata vista l’indisponibilità di Di Camillo, che conducono tutto il set in sicurezza andando poi a chiudere sul 25-19. Nel terzo set sostanziale equilibrio tra le parti fino alle battute finali quando la PM Volley viene poi raggiunta dal Terlizzi che mantiene un margine che va poi ad incrementare nel finale fino al 20-25 che porta le pugliesi nuovamente avanti nella serie. Il quarto parziale segna la svolta, le potentine vogliono prolungare la partita per giocarsela al quinto mentre Zest vuole chiudere, alla fine è la PM Volley a fare il bello e cattivo tempo con le pugliesi costrette ad inseguire e a fermarsi sul 25-17. Al tie-break non c’è storia, Zest riesce a raccogliere le forze residue e mette in difficoltà la PM Volley andando sullo 0-6 e poi sul 2-8 al cambio campo, per il resto c’è solo Terlizzi che va a chiudere sul definitivo 6-15. Settimana prossima la PM Volley sarà di scena sabato 14 gennaio alle 18:30 a Bari in casa del Don Milani Volley.

Ufficio Stampa PM Volley Asd

Foto Antonio Croglia