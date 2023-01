La palla finisce fuori, ma per l’arbitro è gol: proteste durante Noicattaro-Castellana

In un comunicato pubblicato sulla propria pagina Facebook, l’Asd Castellana ha chiesto scusa per l’episodio: “Il Calcio Castellana chiede scusa per il comportamento anti sportivo avuto questo pomeriggio durante la gara contro il Noicattaro. Indubbiamente la decisione dell’arbitro è da considerarsi errata ed i nostri ragazzi si sono fatti prendere dall’agonismo in quel momento non ammettendo l’errore. Concludiamo dicendo che i nostri principi non si basano su questi valori, ma oggi insieme al direttore di gara, abbiamo sbagliato anche noi! Scusate”.