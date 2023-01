Progetto Idrogeno, Tortorelli (Uil): caduta di stile del Presidente Bardi che non entra nel merito delle nostre valutazioni”

“Nella replica del Presidente Bardi alla nostra nota sul Progetto Idrogeno registriamo una sua incomprensibile caduta di stile. Il Presidente piuttosto di entrare nel merito delle valutazioni e proposte che la Uil ha presentato da tempo alla Regione parla di campagna elettorale.

Eppure il Presidente dovrebbe sapere che la Uil, come testimonia la sua storia, non ha mai partecipato a campagne elettorali e non lo farà mai. Abbiamo chiesto, prioritariamente, più informazione su una materia così delicata destinata a segnare il futuro della regione e la transizione energetica e con essa un confronto di merito.

Quanto al cronoprogramma annunciato, ci sembra di capire che si risolva in un ennesimo tavolo interdipartimentale rinviando ancora il confronto con gli stakeholder lucani tra i quali, mi auguro, ci siano anche i sindacati sinora ignorati da ogni forma di dialogo. Proprio come è accaduto in fase di predisposizione dei bandi da parte dei due dipartimenti interessati che hanno proceduto senza alcun confronto. Il Presidente se ne faccia una ragione: la concertazione sociale non è un optional e tanto meno un attacco di lesa maestà”.