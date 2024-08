Fondi per gli sfollati, Verri e Araneo presentano una mozione

“Nel Gennaio del 2023, con la Legge Regionale n. 28/2023, voluta fortemente dal Movimento 5 Stelle, a prima firma del consigliere regionale Gianni Perrino, è stato istituito un Fondo strutturale per gli aiuti alle famiglie sgomberate a seguito di dichiarata inagibilità dell’unità immobiliare di residenza anagrafica e dimora abituale.

Una Legge nata dall’esigenza di erogare un giusto ristoro economico alla vasta platea di cittadini sempre più spesso costretta ad abbandonare la propria abitazione a seguito di calamità naturali, eventi franosi o per meri difetti strutturali degli immobili”. Così le consigliere regionali del Movimento 5 stelle, Viviana Verri e Alessia Araneo”.

“Si pensi alle famiglie del complesso ATER di Irsina, agli sfollati per la frana di Pomarico, alle situazioni di disagio di Maratea e Matera.

Ebbene, la Legge per venire incontro alle suddette esigenze – proseguono le esponenti M5s – ha previsto lo stanziamento di 50.000 euro per il 2023 e di 900.000 euro per il 2024.

Tuttavia, pare che, inspiegabilmente, detti fondi, ad oggi, non siano stati ancora erogati, tanto che le ultime risorse regionali messe a disposizione dei comuni per l’emergenza sfollati risalgono al lontano ottobre 2022. Una situazione di stallo e di ingiustizia sociale non più tollerabili e procrastinabili”.

“Per dette ragioni con una mozione urgente – concludono Verri e Araneo – abbiamo chiesto al Governo regionale, previa interlocuzione con i sindaci dei comuni interessati, l’immediato sblocco dei fondi a favore delle tante famiglie sgomberate, ormai da troppo tempo, in attesa di aiuto”.