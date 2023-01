Al Louvre orari estesi, tetto ingressi, museo deve respirare

Basta con le file interminabili alla Piramide e con gli interminabili ingorghi per arrivare nella sala della Gioconda: il Louvre “deve poter respirare in modo diverso” ha annunciato la presidente del museo, Laurence des Cars, annunciando limiti al numero di visitatori e orari di apertura più lunghi.

Arrivata alla testa del museo più visitato del mondo nel settembre 2021, la des Cars ha spiegato al Journal des Arts il suo programma: “è una piccola rivoluzione – ha detto – sono la prima presidente del Louvre ad operare per una frequentazione controllata”.

Per lei, bisogna “smetterla di appassionarsi a questioni di cifre” e imporre un numero chiuso a 30.000 visitatori al giorno, una media attorno alla quale ruota oggi la frequentazione post-Covid (7,8 milioni all’anno contro i 10 del 2018).

A facilitare il compito saranno le pratiche diventate abitudini durante la pandemia, come la prenotazione on line, che consentirà di spalmare la frequentazione durante tutto il corso della giornata.

Altro provvedimento annunciato dalla presidente per limitare gli ingorghi nel museo più visitato al mondo, sarà l’estensione dell’orario di apertura dalle 18 alle 19, un passo che ha significato l’ottenimento di 90 dipendenti in più per il Louvre da parte del ministero della Cultura, con un aumento della dotazione da 84 milioni nel 2022 a 93 nel 2023, anche per affrontare l’aumento dei costi dell’energia.

Altro “tabù” che Laurence des Cars vuole infrangere, quello del “dogma dell’ingresso unico sotto la piramide, nato per una frequentazione di 4 milioni di visitatori, prima della caduta del muro di Berlino e dell’apertura della Cina”.

Obiettivo è quello di aprire “un quarto accesso” oltre ai 3 funzionanti attualmente, sul lato est del museo, per alleggerire l’entrata dalla Piramide e i due accessi dal Carrousel e dal passaggio Richelieu.

ANSA