In manette due ragazzi per droga a Senise

Nella mattinata di oggi i Carabinieri della stazione di Senise hanno tratto in arresto due giovani del posto per droga. L’arresto è avvenuto dopo un lungo periodo di appostamenti e perlustrazioni che ha portato al fermo dei due giovani. Sono ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Articolo in aggiornamento.