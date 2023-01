Una culla di miriadi di stelle nascosta nella Via Lattea

Scoperta una culla di miriadi di stelle nella Via Lattea.

Si trova nella costellazione del Serpente, dove le stelle neonate sono avvolte in una nebulosa. A trovarle, grazie al suo occhio agli infrarossi capace di penetrare attraverso le polveri interstellari, è stato il telescopio Vista (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy) dell’Osservatorio Europeo Meridionale (Eso), in Cile.

Quella del Serpente è una lunga costellazione già ben nota nell’antichità, visibile per tutto il periodo estivo composta da astri per buona parte poco luminosi e non facili da identificare a occhio nudo. Puntando il suo sguardo verso questa zona del cielo, chiamata Sh2-54 il telescopio Vista è riuscito a osservare dettagli finora impossibili da identificare.

Sh2-54 è una nebulosa situata a 6.000 anni luce dalla Terra e identificata negli anni ’50 dall’astronomo statunitense Stewart Sharpless. Con gli strumenti di allora, però, non era stato possibile osservare gli strati più interni.

Il telescopio Vista è invece in grado di osservare la luce infrarossa, funziona cioè su lunghezze d’onda capaci di attraversare facilmente le polveri, e ha permesso di osservarne l’interno, scoprendo così una culla di migliaia di giovanissime stelle.

ANSA