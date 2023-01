Futsal Senise, Masiello: ci attende un gennaio difficile’

Dopo la lunga sosta natalizia sabato anche il Futsal Senise tornerà in campo, sull’ostico parquet di Bitonto, per provare a chiudere al meglio il girone d’andata come conferma il tecnico bianconero Nicola Masiello:

“In questo periodo abbiamo comunque lavorato bene: la sosta è servita per unire il gruppo e far emergere i valori di ognuno. Quest’ultimo turno d’andata è un test importante che potrebbe dare ulteriori importanti risposte sul valore che già ogni giovane atleta ha dimostrato con il Noci: oltre ad aver acquisito dettami tecnico-tattici spero che possano dimostrare anche la giusta personalità per affrontare un avversario importante come il Futsal Bitonto”.

Un parere sul Futsal Bitonto:

“Vedevo questa squadra tra le prime tre, quattro in classifica: secondo me potevano lottare per la promozione vista la guida tecnica importante e i calciatori di spessore presenti in rosa. Seguendo i loro media si può percepire che anche loro sono delusi. Questo per noi può essere un problema perchè potremmo trovare davanti una squadra decisa e pronta a ribaltare i risultati dell’andata. Inoltre, i neroverdi si sono rinforzati con ben tre acquisti. Scenderemo in campo determinati e pronti per giocare una partita importante”.

Un calendario ostico quello del mese di gennaio…:

“Ci aspetta un gennaio complicato. Il nostro cammino riprenderà da due trasferte molto difficili a Bitonto e Bernalda. Poi, ospiteremo il Taranto: non è un calendario benevolo. Inoltre ci sarà anche l’importante derby con il Potenza C5. L’obiettivo resta sempre quello della salvezza e di far emergere quanti più giovani possibili”.