Serie D/H: Gladiator – Francavilla 1-1

Termina 1-1 la sfida disputatasi allo stadio Comunale Mario Piccirillo e valida per la decima giornata del Gruppo H del campionato di Serie D tra il Gladiator di mister Teore Sossio Grimaldi ed il Francavilla di Claudio De Luca.

Accade tutto nei primi 45 minuti di gioco, il match si sblocca subito al 5° quando Tomi crossa dalla sinistra, la sfera attraversa tutto lo specchio della porta e sul secondo palo Messina con un diagonale imparabile batte Maione. Il Francavilla trova il pari al minuto venticinque su un calcio di rigore fischiato dall’arbitro Costa dopo un fallo di mano in area di Piacente conseguente ad un tiro di Petruccetti, e trasformato da parte di Melillo.

Ad inizio del secondo tempo Tedesco segna da due passi ma secondo il direttore di gara è in offside. Grimaldi prova a dare più fantasia all’attacco inserendo il neo acquisto Corigliano al posto di Caruso. Sono però i sinnici a rischiare di passare con un colpo di testa del neo entrato Kordic che al 71’ spaventa la difesa di casa. Il Gladiator col passare dei minuti si innervosisce e Maione non corre pericoli. La troppa foga di segnare rende poco lucida la manovra. Grimaldi inserisce anche Gaeta passando ad un vero e proprio tridente offensivo con Mancini a supporto. Sia il Gladiator che il Francavilla provano a conquistare il bottino pieno ma alla fine devono accontentarsi di dividere un punto, con il triplice fischio finale da parte dell’arbitro Costa che manda in archivio la sfida sul punteggio di uno a uno.

Tabellino: GLADIATOR-FRANCAVILLA = 1-1

GLADIATOR (4-3-1-2): Somma; Magliocca, Orazzo, Piacente (79’ Ciampi), Tomi; Caruso (58’ Corigliano), Mele, Marianelli (72’ Gaeta); Mancini Andrea; Tedesco, Messina (85’ Nicolau). In panchina: Bufano, Cipolletta, Pietroluongo, Perrino, Mancini Christian. Allenatore: Teore Grimaldi

FRANCAVILLA (4-3-3): Maione; Pezzi, Esposito Alessio, Di Ronza, Esposito Giuseppe (90’ Dopud); Petruccetti, Amoruso (42’ Majore), Marconato; Gentile (62’ Kordic), Nolè (54’ Buchicchio), Melillo (87’ De Marco). In panchina: Liso, Nicolao, Palladino, Vaughn. Allenatore: Claudio De Luca

MARCATORI: 5’ Messina (G), 25’ Melillo su rig. (F)

ARBITRO: Giuseppe Costa della sezione di Catanzaro