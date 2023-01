IL 2023 DI TOPOLINO SI APRE CON UN NUMERO SPECIALE CHE INAUGURA I FESTEGGIAMENTI ITALIANI PER DISNEY 100

Sono iniziate ufficialmente le celebrazioni per Disney100, il 100° Anniversario dal giorno in cui Walt e suo fratello Roy presentarono al mondo intero la magia Disney! Topolino, il magazine a fumetti più amato, è pronto ad aprire il nuovo anno con il primo tassello di una serie di iniziative che renderanno davvero indimenticabile il 2023: Disney100 ha in serbo grandi sorprese per tutti i fan (e non solo).

Si parte dunque con Topolino 3502, disponibile in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 4 gennaio, caratterizzato da una doppia cover celebrativa!

Era il 16 ottobre 1923 quando a Burbank, California, Walt e Roy Oliver Disney fondarono la loro casa di produzione, inizialmente con il nome di The Disney Brothers Cartoon Studios, rinominata nel 1929 Walt Disney Productions e, dal 1986, universalmente nota come The Walt Disney Company. In questi 100 anni Disney ha saputo regalare sogni, avverare desideri, riempire i cuori con l’animazione, il cinema, i fumetti, i giochi, la tivù, i Parchi, e ha ancora tantissimi progetti per il futuro.

Nel corso dell’anno, Topolino presenterà un ciclo di 8 storie indimenticabili, appositamente pensate per rileggere in chiave moderna alcuni dei momenti più iconici e amati di questi 100 anni di The Walt Disney Company, partendo dai classici Mickey Shorts e reinventando le avventure ambientandole 100 anni dopo.

Si parte con Fantasmi del futuro di Francesco Artibani e Giovanni Rigano, rilettura del cortometraggio animato del 1937 Lonesome Ghosts (Gli acchiappafantasmi) uscito negli Stati Uniti nel 1937: Topolino, Pippo e Paperino, in una Paperopoli futuristica, sono pronti a portare tutti i lettori in una casa infestata da fantasmi…

E poi, in questo numero, ampio spazio alla storia di The Walt Disney Company con curiosità e aneddoti, informazioni sulle celebrazioni che appassioneranno i fan in tutto il mondo, una timeline – assolutamente da non perdere – con gli eventi principali che hanno costellato questo secolo di vita Disney, e un’intervista esclusiva a Serena Rossi, madrina alla serata italiana di lancio di Disney100 lo scorso 8 novembre.

“È un onore dare il via alle celebrazioni italiane per Disney100” afferma Alex Bertani, Direttore di Topolino.

“Un appuntamento davvero speciale che coinvolgerà il settimanale nel corso di tutto il 2023 con avventure a fumetti realizzate da alcuni tra i migliori autori italiani, un’eccellenza a livello mondiale, e approfondimenti dedicati a una storia che ha affascinato tutto il mondo e che ora raggiunge un traguardo incredibile. Tanti auguri, Disney!“

“Disney100 rappresenta una celebrazione per tutti i fan, ma per i lettori di Topolino questo traguardo è ancora più significativo considerato che nel 1932 i lettori italiani sono stati tra i primi a leggere un magazine dedicato a Topolino” afferma Jay Visconti, Disney General Manager, CPGP Italy / Vice President, FMCG EMEA. “Come Disney Italia siamo davvero felici di celebrare questo anniversario attraverso le pagine del primo prodotto Disney nel nostro mercato“.

Un inizio 2023 con i fuochi d’artificio per un anno che si preannuncia davvero ricco di soprese e celebrazioni per Disney 100. L’appuntamento con il numero 3502 di Topolino è in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 4 gennaio.