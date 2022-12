L’innovazione italiana sbarca al Ces, in mostra 51 startup

“Promuovere e supportare nella culla dell’innovazione mondiale l’ecosistema di un Paese innovativo e competitivo in tutti i settori economici”: è l’obiettivo del padiglione italiano, gestito da Italian Trade Agency , al CES 2023, l’appuntamento tech in programma a Las Vegas dal 5 all’8 gennaio.

Il motto della missione è “A taste of Italian Innovation”, inteso come un “assaggio” di ciò che l’Italia può fornire agli investitori e ai partner stranieri: 51 le startup in mostra.

Durante l’evento sarà presentato il nuovo Centro di innovazione, Innovit, inaugurato a ottobre a San Francisco.

“Anche quest’anno portiamo l’ecosistema italiano al più importante appuntamento mondiale per il settore”, spiega Roberto Luongo, direttore generale dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – un ecosistema ormai maturo, che nel 2022 conta quasi 14 mila startup innovative registrate e nel 2022 raggiungerà quota 2 miliardi di investimenti. Una crescita che Ice alimenta a ciclo continuo”.

Tra le startup in mostra, c’è chi ha creato una cover per smartphone con display per visualizzare una grafica personalizzata, chi ha studiato parastinchi per giocare a calcio muniti di sensori che rilevano tutte le azioni e le giocate di coloro che li indossano, e chi ha pensato a un purificatore d’aria indossabile o a un dispositivo di sblocco biometrico tramite onde cerebrali.

Della missione è partner anche l’ente nazionale di ricerca Area Science Park di Trieste, che ha organizzato un’Academy dedicata alle startup. Tra i partner anche il Centro Estero per l’Internazionalizzazione della Regione Piemonte, che organizzerà un panel tematico sul settore automotive.

ANSA