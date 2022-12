Basilicata, i saldi invernali cominceranno il 2 gennaio

I saldi invernali in Basilicata cominceranno lunedì 2 gennaio e si protrarranno fino a giovedì 2 marzo 2023. La Basilicata è tra le regioni che ha deciso di anticipare la data dei saldi, con divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’inizio degli sconti, come previsto dalla legge regionale 31/2008 e dalla delibera di Giunta regionale 527/2021.

Lo annuncia l’assessore regionale allo sviluppo economico, Alessandro Galella.

«I saldi di fine stagione – dichiara Galella – sono un importante appuntamento sia per i nostri esercenti, sia per i consumatori. L’auspicio – aggiunge Galella – è che i saldi invernali contribuiscano a normalizzare i consumi che hanno subito una forte contrazione a causa della pandemia e delle altre congiunture economiche. Confidiamo in questa opportunità – conclude Galella – perché, nonostante il periodo di incertezza, la stagione dei saldi resta un’occasione molto attesa dai consumatori”.