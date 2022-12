La Bce alza i tassi di mezzo punto, Lagarde: ‘Inflazione troppo elevata’

La Bce ha deciso di alzare i tassi d’interesse di mezzo punto percentuale, portando il tasso sui depositi al 2%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,5% e quello sui prestiti marginali al 2,75%.

Lo comunica la banca centrale, con una mossa che ricalca quella della Fed di ieri che ha portato i tassi al 4,25%/4,5%.

Il consiglio direttivo della Bce “si aspetta di alzare ulteriormente i tassi”. La Bce avvia il quantitative tightening, il processo con cui inizierà a liberarsi dei bond comprati negli anni, “a partire dagli inizi di marzo 2023”. Lo comunica la Bce.

Il portafoglio del programma App “sarà ridotto a un ritmo misurato e prevedibile, in quanto l’Eurosistema reinvestirà solo in parte il capitale rimborsato sui titoli in scadenza. Il ritmo di tale riduzione sarà pari in media a 15 miliardi di euro al mese sino alla fine del secondo trimestre del 2023 e verrà poi determinato nel corso del tempo”.

L’economia dell’Eurozona dovrebbe registrare, fra il quarto trimestre 2022 e il primo trimestre 2023, una “recessione relativamente breve e poco profonda”. Lo comunica la Bce, le cui nuove stime macroeconomiche indicano “una crescita economica del 3,4% nel 2022, dello 0,5% nel 2023, dell’1,9% nel 2024 e dell’1,8% nel 2025”.

Francoforte ha deciso di alzare i tassi, e prevede che debbano ancora salire “significativamente”, perché “l’inflazione continua a essere di gran lunga troppo elevata e, secondo le proiezioni, si manterrebbe su un livello superiore all’obiettivo per un periodo di tempo troppo prolungato”, ha affermato la presidente della banca centrale Christine Lagarde nella conferenza stampa successiva alla riunione del Consiglio direttivo.

I governi dell’area euro devono mettere velocemente in pratica i piano d’investimento e le riforme concordate con il recovery fund e scritte nei Pnrr nazionali. Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde, aggiungendo che, sul piano delle politiche di bilancio, gli aiuti contro il caro energia devono essere temporanei, mirati e su misura per i soli settori più colpiti.

L’economia dell’area euro, pur di fronte a una recessione soft e con una stima di crescita dello 0,5% per il 2023, fronteggia “rischi al ribasso” per la crescita, con la guerra in Ucraina che continua a porre “un rischio significativo”. Al contrario, “i rischi per lo scenario d’inflazione sono principalmente al rialzo”. Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde.

BORSE GIRANO IN NEGATIVO- Peggiora la situazione sui mercati mentre è in corso la conferenza stampa della presidente della Bce, Christine Lagarde, con Piazza Affari e il Btp italiano che indossano la maglia nera in Europa. Il listino milanese cede il 2,5% dopo la stretta sui tassi, l’annuncio dell’avvio del quantitative tightening e la previsione di nuove strette mentre lo spread Btp-Bund si allarga di quasi 12 punti base a quota 203 punti, con il rendimento del decennale italiano che balza di 26 punti base al 4,11%, un filo sopra il decennale greco il cui rendimento è al 4,109%.

ANSA