Ice e Amazon rinnovano intesa per promuovere Made in Italy

Un piano di promozione e sviluppo per le aziende attraverso una vetrina Amazon dedicata al Made in Italy, insieme alla formazione per attività di vendita online e marketing.

Obiettivo: sostenere l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Questi i principali contenuti della rinnovata intesa tra Agenzia Ice e Amazon, il cui lancio è previsto il 14 dicembre attraverso un webinar che spiegherà i dettagli di questa terza edizione, le potenzialità e le condizioni per partecipare.

Giunto al terzo rinnovo dal 2019 l’accordo, che ha coinvolto 2.200 aziende italiane con circa 280.000 prodotti venduti in tutto il mondo, punta a digitalizzare e far crescere le Pmi in Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Stati Uniti, Giappone ed Emirati Arabi Uniti.

Di recente si sono aggiunte anche le vetrine di Polonia, Svezia e Olanda. L’accordo con Amazon, spiega il direttore ufficio Ice Milano – servizi digitali alle imprese e responsabile transizione digitale, Andrea Degl’Innocenti, si focalizza “sulle Pmi che vengono accompagnate, dagli account manager di Ice e Amazon, grazie al portale di formazione e al programma Amazon Incubator che vede la luce proprio in questa rinnovata edizione dell’accordo”.

“Il progetto pilota Amazon Incubator, che durerà un anno, ha l’obiettivo di fornire alle aziende che aderiranno al programma gli strumenti necessari alla crescita del loro business oltre i confini nazionali”, dichiara Ilaria Zanelotti, director seller sevices Amazon.it.

“Attraverso Amazon Incubator – prosegue – insieme ad Agenzia Ice selezioneremo più di 100 Pmi con maggiore potenziale per guidarle passo per passo nella realizzazione di un piano per rafforzare la propria presenza online”.

ANSA