BARACK OBAMA DEBUTTA NEI PODCAST CON BRUCE SPRINGSTEEN

Dopo Michelle anche Barack Obama si lancia ufficialmente nel mondo del podcast. L’ex presidente degli Stati Uniti sarà infatti co-presentatore con Bruce Springsteen della serie di Spotify ‘Renegades: Born in the Usa’.

Renegades affronterà temi come le questioni razziali, la politica, l’essere genitore, il matrimonio, la mascolinità.

La serie è composta da otto episodi. “E’ una discussione personale e profonda tra due amici che esplorano il proprio passato, i loro credo e il paese che amano come era, come è e come dovrebbe andare avanti”, si legge in una nota di Spotify.

Obama e Springsteen sono amici di vecchia data. Si sono incontrati per la prima volta durante la campagna presidenziale nel 2008.