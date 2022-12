Fazzolari boccia la proroga del Superbonus e critica Bankitalia

“Non proroghiamo” il Superbonus anche perché “non è quello il problema.

Il problema sono i crediti di imposta, stiamo tendando di trovare su questo una soluzione”.

Così il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari conversando con i cronisti. “110% o 90% cambia che l’inquilino che deve fare 10mila euro di lavori prima non pagava niente e ora deve pagare 1000 euro, ma per chi è in difficoltà interveniamo con un apposito fondo. Si confondono i due temi che sono diversi.

Dobbiamo trovare un meccanismo per cui le banche possano prendersi questi crediti senza mandare all’aria i conti pubblici. Vale 60 miliardi, non può pagare lo Stato”.

Quindi replica ai rilievi espressi da Bankitalia circa la questione dei Pos: “E’ partecipata da banche private, è una istituzione che ha una visione, legittimamente, e questa visione fa sì che reputi più opportuno che non ci sia più di fatto utilizzo di denaro contante.

Questa – aggiunge Fazzolari – però non è la visione della Bce” che “ribadisce che la banconota è l’unica moneta a corso legale e che gli Stati membri non possono limitarne l’utilizzo a favore di una moneta privata”.

ANSA