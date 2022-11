Prosegue la lotta dei lavoratori della platea ex RMI ed ex TSI

Continua la lotta alla precarietà e alla povertà. Ieri mattina 29 novembre davanti al palazzo della Regione hanno protestato i lavoratori delle cosiddette platee ex Reddito minimo di inserimento (Rmi) ed ex Tirocinio di inclusione sociale (Tsi).

Si tratta di circa 2mila lavoratori in tutta la Regione Basilicata che chiedono di essere stabilizzati in enti pubblici o a prevalente capitale pubblico. Da 15 anni, infatti, prestano lavoro, per 580 euro al mese, presso, nella maggior parte, i 131 Comuni lucani. La Regione, con l’assessore alle attività produttive Alessandro Galella, ha proposto il loro passaggio in cooperative o aziende private. Una soluzione che non sta bene a quanti hanno manifestato a Potenza poiché temono per il loro futuro lavorativo e per quello economico delle loro famiglie.

I lavoratori del reddito minimo sono rimasti fuori dal progetto di coinvolgimento nella forestazione regionale che ha visto l’impiego solo degli Rmi appartenenti alla platea A. Oltre al consorzio altri Enti strumentali della regione come l’Alsia, la stessa Acta Spa del comune di Potenza con competenze inerenti la gestione del verde e la pulizia e guardiania degli immobili comunali, potrebbero diventare interlocutori per una stabilizzazione che cominci a definire contratti anche a tempo determinato ma che assicurino contributi e salari accettabili.

I lavoratori sono disponibili al confronto, basta avere la volontà di condividere le scelte e rispettare il bisogno di sicurezza dei lavoratori per il loro futuro e delle loro famiglie.

I lavoratori richiamano anche l’attenzione sul fatto che “OLTRE IL DANNO LA BEFFA“, infatti per tutti questi anni non sono stati versati contributi previdenziali, e molti dei lavoratori sono quasi vicini all’età pensionabile, spetta quindi oggi alla classe politica trovare adeguate soluzioni e dialogare con i lavoratori su quale strada percorrere.