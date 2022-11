Eccellenza lucana: Il Real Senise beffato nel finale il match finisce 2-2 al 98′

Nella giornata odierna del campionato di eccellenza lucana segnati ben 24 gol, quattro nel match tra Policoro e Real Senise sul neutro di Ferrandina, gara che si è conclusa al 98′ giusto in tempo per il gol del pareggio del Policoro, il Real Senise stava conducendo il match per 1-2 .

ANGELO CRISTOFARO 1 – 2 PATERNICUM CITTÀ DEI SASSI MATERA 0 – 1 POMARICO ELETTRA MARCONIA 1 – 0 BRIENZA MOLITERNO 2 – 3 ORAZIANA VENOSA ROTONDA 2 – 1 MONTESCAGLIOSO TRICARICO POZZO SICAR 1 – 0 CASTELLUCCIO VULTUR 5 – 1 FERRANDINA POLICORO 2 – 2 REAL SENISE