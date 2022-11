Futsal Senise: sconfitta immeritata contro l’Audace Cerignola

Una sconfitta troppo pesante e immeritata quella rimediata dal Futsal Senise che sabato pomeriggio è caduto 4-7 in casa con l’Audace Monopoli. Sabato prossimo i bianconeri osserveranno un turno di riposo.

Bianconeri in vantaggio dopo meno di sette minuti con Dipinto che insacca sotto l’incrocio un assist di Carlos Alberto. Vantaggio meritato con i baresi che sono comunque in partita e con i ragazzi di Masiello che costruiscono palle gol. All’11’ lucani ancora pericolosissimi con Grandinetti che colpisce una traversa. Il pareggio ospite arriva al 17′ con un bel diagonale di destro di Parago. Dopo un minuto sorpasso ospite con Baldassarre che dopo un triangolo in area mette la sfera sotto l’incrocio. Nel finale di frazione c’è spazio anche per il tris di Marques. Si va al riposo sull’1-3 per l’Audace Monopoli.

Nella ripresa i ragazzi di Masiello provano in tutti i modi a rientrare in partita ma l’espulsione di Nucera scombussola un po’ tutto e arriva così il 2-4 ospite firmato da Marques. Dopo pochi secondi è il Futsal Senise a trovare il punto del 2-4 con un colpo di testa di Stigliano. Da annotare, poi, una traversa di Carlos Alerto al 13′. Al 14′ circa l’Audace Monopoli la richiude su punizione portandosi sul 2-5 con La Neve e il 2-6 ancora con il quinto di movimento dei bianconeri con Baldassarre. A quel punto i padroni di casa cercano rientrare in partita con le reti di Grandinetti e di Dipinto che riportano la gara sul 4-6 ma a dieci secondi dalla fine, in inferiorità numerica per l’espulsione di Iacovino, Marques in contropiede batte Guerriero. Il match termina 4-7.

TABELLINO

FUTSAL SENISE -AUDACE MONOPOLI (1-3) 4-7 RETI: 6’50” pt Dipinto (S), 16’43” pt Parago (M), 17’56” pt Baldassarre (M), 18’35” pt Marques (M), 11’09” st Marques (M), 11’41” st Stigliano (S) 13’53” st Laneve (M), 14’09” st Baldassare (M), 15’48” st Grandinetti (S), 17’10” st Dipinto (S), 19’49” st Marques (M)

FUTSAL SENISE: Guerriero, Grandinetti, Capalbo, Urgo, Da Costa, Dipinto, Bruno, Novellis, Stigliano, Nucera, Iacovino, Iorio. All.: Masiello

AUDACE MONOPOLI: Caramia, Minoia, Passiatore, Lapertosa, Baldassarre, Marques, Laneve, Parago, Garcia, Palatella, Cascione, Chiarella. All.: Giacovazzo

ARBITRI: Barcio di Cosenza e Gammaro di Rossano (cronometrista: Talaia di Policoro)

NOTE: al 19’15” st espulso Iacovino (S) e Nucera (S). Ammoniti: Nucera e Dipinto (S); Minoia, Marques e Parago (M)