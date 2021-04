Campionato Serie D: Variazioni ai calendari dei gironi D e G. Gli arbitri della 29^ giornata del B, la 28^ dell’H e i recuperi

Roma, 30 aprile 2021 – Verificato che, successivamente alla calendarizzazione delle gare di recupero, a causa di intervenute nuove positività di calciatori e dei provvedimenti di isolamento disposti dalle Autorità Sanitarie competenti relative a società le cui gare di recupero erano già state programmate, è necessario assicurare che la fase finale del Campionato di Serie D, per quanto possibile, in relazione alla permanente situazione di emergenza sanitaria, si debba svolgere in condizioni di parità tra le società partecipanti; tenuto conto che, conseguentemente, deve essere comunque privilegiata la programmazione delle gare di recupero dei gironi interessati con le necessarie modifiche unitamente ai calendari dei Gironi D e G: Il Dipartimento Interregionale ha rimodulato i calendari dei gironi D e G ed il programma dei recuperi del 12 e 19 maggio.

La 13^ giornata di ritorno dei Gironi D e G è stata spostata da mercoledì 19 maggio a domenica 23 maggiocon conseguente slittamento della 14^ e 15^ al 30 maggio e 6 giugno, l’aggiunta del turno infrasettimanale di mercoledì 9 giugno (16^) e la conferma della conclusione al 13 giugno (17^).

Clicca QUI per i calendari D e G in formato pdf

Il Riassunto della stagione

Ritorno

2 maggio 11^ giornata Girone H (12^ Girone B)

5 maggio (mercoledì) 12^ Gironi A e C

9 maggio 11^ giornata Gironi D, E, F, G e I (12^ Girone H – 13^ Gironi A, B e C)

16 maggio 12^ giornata Gironi D, E, F, G e I (13^ Girone H – 14^ Gironi A, B e C)

19 maggio (mercoledì) 13^ giornata Gironi E e I (15^ Gironi A e C)

23 maggio 13^ giornata Girone D, F e G- 14^ giornata Gironi E, H e I (16^ Gironi A, B e C)

30 maggio 14^ giornata Girone D, F e G – 15^ giornata Gironi E, H e I (16^ Girone B – 17^ Gironi A e C)

6 giugno 15^ Giornata Girone D, F e G – 16^ giornata Gironi E, H e I (17^ Girone B – 18^ Gironi A e C)

9 giugno (mercoledì) 16^ Giornata Girone D, F e G

13 giugno 17^ giornata Gironi D, E, F, G, H e I (19^ Gironi A e C)

Per conoscere tutti i dettagli consulta il Comunicato Ufficiale N. 151

Variazione calendario recuperi

Cambia anche il programma dei recuperi del 12 e 19 maggio, di seguito la lista aggiornata.

Mercoledì 12 maggio

Girone A: Borgosesia-Gozzano, Chieri-Fossano, Sanremese-Varese

Girone B: Fanfulla-Nibionnoggiono, Villa Valle-Tritium

Girone C: Arzignano-Union Clodiense, Cartigliano-Chions, Este-Delta Porto Tolle

Girone D: Real Forte Querceta-Correggese

Girone E: Follonica Gavorrano-Badesse

Girone F: Porto S. Elpidio-Rieti, Atletico Fiuggi-Vastogirardi, Pineto-Castelnuovo Vomano, Recanatese-Olympia Agnonese, Notaresco-Montegiorgio, Vastese-Castelfidardo

Girone G: Cassino-Arzachena

Girone I: Licata-Rotonda, Cittanovese-Troina

Mercoledì 19 maggio

Girone B: Tritium-Sporting Franciacorta

Girone D: Correggese-Bagnolese, Mezzolara-Sammaurese

Girone F: Montegiorgio-Vastese, Real Giulianova-Porto S. Elpidio, Olympia Agnonese-Tolentino, Vastogirardi-Pineto

Girone G: Arzachena-Giugliano

—————————————————–

Arbitri e variazioni della 29^ giornata del girone B, la 28^ dell’H ed i recuperi

Un fine settimana intenso per la Serie D con ben trentadue partite in calendario. Domenica 2 maggio alle ore 15.00 si gioca la 29^ giornata del girone B, la 29^ dell’H e diciassette recuperi degli altri gironi. Due anticipi al sabato aprono il week end che si chiude con un posticipo al lunedì. Nel programma anche i recuperi Sanremese-Sestri Levante (A) e Trento Caldiero Terme (C), precedentemente fissati per il 5 maggio, anticipati rispettivamente al 2 e 3 maggio.

Gli anticipi di sabato: Campodarsego-Cartigliano (C) e Portici-Sorrento (H) si giocano sabato 1 maggio alle 15.00.

Il posticipo di lunedì: il recupero del girone C Trento-Caldiero Terme, precedentemente programmato per il 5 maggio, è stato anticipato a lunedì 3 maggio.

I cambi di orario: alle 16.00 prende il via Audace Cerignola-Casarano (H).

I cambi di campo: Virtus Ciseranobergamo-Ponte S. Pietro si gioca allo stadio “Carillo Pesenti Pigna” di Alzano Lombardo (Bg), Az Picerno-Puteolana al “Donato Curcio” di Picerno (Pz).

Queste le partite rinviate per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o perché il numero di calciatori risultati positivi al test effettuato in settimana sono superiori a tre: al 12 maggio Chieri-Fossano (A), Fanfulla-Nibionnoggiono (B) e Cassino-Arzachena (G); a data da destinarsi Brusaporto-Tritium (B), Prato-Correggese (D) e Picerno-Puteolana (H).

La sfida del girone A tra l’Imperia e il Casale sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e su quella del club di casa.

Le designazioni arbitrali

Girone B: Seregno-Real Calepina (Fabrizio Pacella di Roma 2), Villa Valle-Breno (Davide Albano di Venezia), Desenzano Calvina-Caravaggio (Simone Gauzolino di Torino), Franciacorta-Crema (Francesco Lipizer di Verona), Casatese-Vis Nova Giussano (Davide Giacometti di Gubbio), Virtus Ciseranobergamo-Ponte S. Pietro (Alice Gagliardi di San Benedetto del Tronto), Scanzorosciate-Sona (Cristian Romei di Isernia).

Girone H: Portici-Sorrento (Marco Peletti di Crema), Fidelis Andria-Taranto (Leonardo Tesi di Lucca), Altamura-Nardò (Fabio Cevenini di Siena), Molfetta-Fasano (Marco Russo di Torre Annunziata), Francavilla-Gravina (Silvio Torraggiani di Civitavecchia), Lavello-Real Aversa (Andrea Zanotti di Rimini), Audace Cerignola-Casarano (Matteo Campagni di Firenze), Bitonto-Brindisi (Marco Sicurello di Seregno).

Recuperi

Girone A: Varese-Legnano (Sebastian Petrov di Roma 1), Imperia-Casale (Alessandro Silvestri di Roma 1)[Live Fb LND], Sanremese-Sestri Levante (Matteo Frosi di Treviglio)

Girone C: Arzignano-Delta Porto Tolle (Martina Molinaro di Lamezia Terme), Union Clodiense-Belluno (Aleksandar Djurdjevuc di Trieste), Campodarsego-Cartigliano (Alessandro Recchia di Brindisi), Trento-Caldiero Terme (Fabio Rosario Luongo di Napoli)

Girone D: Mezzolara-Real Forte Querceta (Andrea Rizzello di Cuneo), Bagnolese-Ghivizzano (Riccardo Fichera di Milano)

Girone E: Sporting Trestina-Badesse (Davide Gandino di Alessandria)

Girone F: Aprilia-Vastogirardi (Alessio Marra di Mantova), Porto S. Elpidio-Recanatese (Edoardo Mazzoni di Prato), Campobasso-Pineto (Matteo Canci di Carrara), Montegiorgio-Atletico Terme Fiuggi (Andrea Valentini di La Spezia), Olympia Agnonese-Vastese (Piero Marangone di Udine)

Girone G: Nuova Florida-Muravera (Stefano Foresti di Bergamo)

Girone I: Licata-Acireale (Nicolò Dorillo di Torino)