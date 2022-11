BARDI: “ARRIVATE LE PRIME BOLLETTE CON IL CONTRIBUTO GAS REGIONE”

“Non ci credeva nessuno ma lo abbiamo promesso e lo abbiamo fatto: stanno arrivando le prime bollette con la componente gas gratis.

Si tratta di una notizia storica per la nostra regione ma è soprattutto un aiuto senza precedenti e senza paragoni in Europa che aiuterà tutte le famiglie lucane in questa fase di crisi dovuta alla guerra in Ucraina.

Ringrazio i consiglieri regionali che hanno votato la legge, Apibas per il grande lavoro fatto e gli oltre 100.000 lucani che hanno presentato l’autocertificazione. Insieme tutto è possibile, anche sconfiggere i professionisti del lamento sempre e comunque”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.