Lavoro: a Potenza chiude Autogrill , dipendenti in strada

I 16 dipendenti del punto vendita di Autogrill che si trova a Potenza, sul raccordo autostradale Potenza-Sicignano degli Alburni, stanno protestando da stamani con un sit-in in seguito alla decisione dell’azienda di chiudere l’attività commerciale, “con conseguente sospensione della ristorazione”, dopo la decisione dell’Anas di considerare “abusivi gli accessi all’area di servizio”.

Al sit-in di oggi hanno partecipato i segretari di Uiltucs Uil, Donato Rosa, Filcams Cgil, Michele Sannazzaro, e Fisascat Cisl, Emanuela Sardone, che hanno chiesto un incontro al prefetto di Potenza, Michele Campanaro.

Il 28 ottobre scorso, Anas ha deciso di “considerare abusivi gli accessi all’area di servizio, il cui utilizzo, anche da parte dell’utenza, avviene in violazione delle norme del Codice della Strada, con profili di responsabilità penale e civile in caso di incidenti”. I 16 i dipendenti di Autogrill da oggi “potranno usufruire di ferie e permessi”, ma è in pericolo anche il posto di 24 persone impegnate nella pompa di carburante dell’area di servizio e di un albergo adiacente. (ANSA).