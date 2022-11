Al Festival Duni il concerto dedicato alla storia del violoncello

Saranno proposte pagine del Sei e del Settecento che, iniziando con i primi brani composti per il solo violoncello di Giavanni Battista Vitali nel 1675, si arriverà alla Suite per violoncello solo di Johann Sebastian Bach: «articolato in tre parti, con repertori particolari di Bologna-Modena, Napoli e Köthen-Monaco di Baviera – spiega Vanscheeuwijck – questo concerto offre l’ascolto di tre strumenti diversi, adatti a questi brani specifici: un violone sia per Vitali che per Bach, un violoncello barocco (ma con cinque corde) per i brani napoletani e un violoncello “classico” per alcuni Capricci di Giuseppe Dall’Abaco, con archi diversi che permettono varie impugnature».