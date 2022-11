‘Indelebile’, il secondo singolo di Sara Torraco

E’ uscito per Lucania Sound Digital “Indelebile” feat. Manuel Brando (il frontman dei Krikka Reggae): si tratta del secondo singolo estratto dal disco d’esordio di Sara Torraco, “Gentilezza/kindness”, pubblicato lo scorso maggio in tutti gli store digitali.

Il brano “sarà accompagnato contestualmente dall’uscita di un lyric-video su Youtube”.

In un comunicato è sottolineato che “Indelebile” è “il confronto tra due artisti diversi che mescolano parole e sonorità incontrandosi a metà strada in un ambiente chill. È un inno all’amore, qualunque forma decida di assumere, senza alcuna distinzione. Il singolo si inserisce all’interno di un progetto, dalle influenze pop e dream-pop, in cui la giovane cantautrice lucana intraprende un viaggio introspettivo che vuole parlare al cuore di tutti. Attualmente Sara Torraco è impegnata anche nella partecipazione al Premio Mia Martini come finalista in gara col brano inedito ‘Profumo di felicità'”. (ANSA).