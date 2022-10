MTV EMAs 2022, Rita Ora e Taika Waititi conduttori evento In diretta da Dusseldorf domenica 13 novembre

Rita Ora, pluripremiata stella della musica mondiale, e lo scrittore, regista, attore e vincitore dell’Academy Award© e del GRAMMY Award, Taika Waititi sono stati scelti per condurre gli “MTV EMAs” 2022, in diretta da Dusseldorf, in Germania, domenica 13 novembre.

“Siamo entusiasti di condurre gli MTV EMAs di quest’anno e di celebrare gli artisti migliori e le performance più emozionanti del mondo”, hanno dichiarato Rita Ora e Taika Waititi.

“Non vediamo l’ora di condividere questa esperienza con tutti questi artisti di grandissimo talento”. Rita Ora, che ha già condotto l’evento nel 2017, ha aggiunto: “Sono entusiasta di tornare a condurre gli MTV EMAs, e condividere il palco con Taika rende questa esperienza ancora più speciale.

L’edizione di quest’anno degli EMAs lascerà tutti senza parole”. “Rita Ora è da sempre una delle personalità più apprezzate da MTV e dagli EMAs, e insieme al poliedrico Taika Waititi, siamo assolutamente certi che questi due artisti di eccezionale talento scalderanno il palco”, ha dichiarato Bruce Gillmer, President of Music, Music Talent, Programming and Events in Paramount, e Chief Content Officer of Music per Paramount+.

Gli MTV EMAs saranno trasmessi in diretta su MTV in oltre 170 Paesi in tutto il mondo. In Italia, l’evento live andrà in onda a partire dalle 20 con il Pre Show e dalle 21 con il Live su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e VH1 (canale 167 DTT, 22 Tivùsat e Sky canale 715) con il commento in italiano e su MTV Music (canale Sky 132 e 704) in lingua originale.

Lo show sarà anche in simulcast su Comedy Central (canale 129 Sky e in streaming su NOW) a partire dalle 21. Inoltre, lo speciale dell’evento sarà disponibile on demand dal 14 novembre anche su Paramount+, il nuovo servizio di streaming di Paramount.

E ancora, su Pluto TV, nei tre giorni che precedono l’evento, si accenderà un pop-up channel a tema EMAs, che trasmetterà in rotazione i migliori eventi musicali degli ultimi 12 mesi.

I fan possono già votare i loro artisti preferiti nelle 17 categorie gender-neutral sul sito www.mtvema.com fino al 9 novembre.

ANSA