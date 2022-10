FESTIVAL N* STORIES Narrare le Murge Dal 27 ottobre al 1° novembre – Altamura e Matera

La sesta edizione del Festival N* Stories, ideato e organizzato dall’Associazione culturale Il Vagabondo, prenderà il via ad Altamura il 27 ottobre per quattro giornate e proseguirà a Matera sino al 1° novembre.

Il Festival si propone quale punto di riferimento per esperti della narrazione creativa, con l’obiettivo di rafforzare le competenze dei partecipanti attraverso la guida e il confronto con gli esperti, di valorizzare il territorio attraverso attività narrative e creative e di diffondere i valori del turismo sostenibile e responsabile.

L’edizione 2022 ha come tema “Narrare le Murge” e offre, secondo una formula ben consolidata, laboratori, passeggiate territoriali, tavoli di confronto, dialoghi e incontri tematici.

Diversificata è l’offerta dei laboratori: ad ALTAMURA ci sarà il regista Andrea Canepari della Scuola del Viaggio che terrà il corso “Dalla Storia Al Montaggio – Video”; a MATERA ci saranno lo scrittore Sergio Fadini e la fotografa Ilaria Abbiento che terranno il corso “Raccontare Un Quartiere – Scrittura e Fotografia”.

Le passeggiate culturali, creative e tematiche, che permetteranno di conoscere i territori con sguardo diverso, si terrano il 29 e 30 mattina ad Altamura e il 31 e 1 mattina a Matera.

I pomeriggi saranno dedicati ai tavoli di confronto con le istituzioni; tra i tanti ospiti ci saranno l’Onorevole Anna Laura Orrico già sottosegretaria alla cultura, realtà associative e imprenditoriali nazionali e locali. Ogni giorno il focus del tavolo sarà diverso, ma sempre incentrato sul turismo e sulla promozione dei territori in chiave sostenibile.

Alle 19 si svolgeranno i dialoghi con esperti e professionisti della narrazione e alle 21 gli incontri con presentazioni di storie e racconti di luoghi e identità vicine e lontane.

La prima serata del Festival sarà inaugurata dai musicisti Maria Moramarco e Luigi Bolognese; la serata del 28 ottobre vedrà come ospite il videoreporter Lorenzo Scaraggi; il 29 sera il fotografo Vincenzo Cammarata racconterà il viaggio lungo il Danubio con le “Cronache Danubiane”; Domenica 30 ci sposteremo a Matera e, insieme alla Fondazione Alghero, U’Game, Giallo Sassi e FleetSave, vedremo come i giochi urbani possano essere uno strumento funzionale alla promozione territoriale; durante l’incontro del 31 sera ci faremo trasportare dal racconto dell’artista Ilaria Abbiento con il suo “Oltreoceano”, un racconto per immagini nel “mare interiore”.

Il festival si concluderà il 1° novembre con la serata finale e la cena sociale.

Il programma completo è consultabile sul sito: www.festivalnstories.it