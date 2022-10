Eccellenza lucana: risultati, pari del Real Senise a Montescaglioso 1-1

Tanti i gol fatti nel turno odierno del campionato di Eccellenza lucana, da segnalare il pareggio in trasferta del Real Senise contro il Montescaglioso , sinnici beffati negli ultimi minuti del match. Goleada del Sassi Matera che al Paternicum ne fa 5. La capolista Elettra Marconia vince in casa contro il Ferrandina per 1-0 . Il Pomarico cade tra le mura amiche contro l’Oranziana Venosa 1-3.

Ecco tutti i risultati: