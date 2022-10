Sanità lucana: Piro ai domiciliari, la decisione del gip

Dopo l’interrogatorio di garanzia del 10 ottobre scorso, stamani il gip di Potenza Antonello Amodeo ha disposto gli arresti domiciliari per Francesco Piro (ex capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Basilicata) in carcere dal 7 ottobre scorso nell’ambito dell’inchiesta sulla sanità lucana coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza.

Si resta in attesa del pronunciamento del gip sulle misure degli altri 4 indagati, Maria Di Lascio, sindaca di Lagonegro, Giuseppe Spera dg del San Carlo, Rocco Leone e Francesco Cupparo rispettivamente ex assessore regionale e assessore regionale.