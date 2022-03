Ucraina: Biden, stop a petrolio e gas russi Lo ha confermato parlando dalla Casa Bianca

Gli Usa vieteranno l’import di petrolio e gas russi: lo ha confermato Joe Biden parlando dalla Casa Bianca, dopo le indiscrezioni dei media.

Il prsidente americano ha vantato l’accordo bipartisan in Usa sull’embargo all’energia russa ma ha detto di capire che molti alleati non sono in grado di allinearsi su questa misura.

Il bando sul petrolio russo è stato preso “in stretta consultazione” con gli alleati, ha detto ancora Biden, aggiungendo poi che “Putin non vincerà, potrà conquistare città ma non un intero Paese”.

ANSA