Meloni: ‘Italiani ci chiedono di non perdere tempo, avanti così’

Dopo aver espresso soddisfazione per l’elezione in tempi rapidi dei presidenti di Senato e Camera – “Gli italiani ci chiedono risposte immediate e non perdere tempo.

E la votazione di oggi, dopo quella di ieri in Senato, conferma che vogliamo lavorare in questa direzione il presidente di Fratelli d’Italia” – Giorgia Meloni ha lavorato ai dossier urgenti per l’Italia.

Lo riferisce il partito in una nota.

“Avevamo promesso agli italiani di procedere a passi spediti. Ci siamo riusciti: ora continuiamo a lavorare con la stessa velocità per le altre scadenze”, ha detto Meloni uscendo dall’aula.

A parte un breve saluto nel cortile della Camera con il segretario leghista Matteo Salvini, Meloni ha ripreso le riunoni “per affrontare i dossier più urgenti come la legge di bilancio, il caro energia e l’approvvigionamento energetico.

Su questo ha avuto contatti in giornata con il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani. Infine, ai giornalisti che le hanno chiesto novità sulla composizione e la squadra di governo, la leader ha ribadito: “Per parlare del governo bisogna prima avere un incarico”.

ANSA