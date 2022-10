Maltempo: violento temporale nel cosentino, allagamenti Straripato canalone, controlli vigili del fuoco con i droni

Un’ondata di maltempo ha colpito nella tarda serata di ieri la zona dell’Alto Tirreno Cosentino ed in particolare il comune di Tortora.

Un violento temporale ha creato notevoli disagi e danni ingenti per l’allagamento di strade ed abitazioni e da stamani sulla zona è in azione il nucleo Sapr Calabria (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) dei Vigili del fuoco per monitorare le zone interessate dall’alluvione.

Al momento non si registrano danni a persone.

Un canalone, a causa delle abbondanti piogge, è straripato e l’acqua ha investito e trascinato via alcune automobili. Fango e detriti hanno invaso le vie del centro abitato di Tortora bloccando anche la strada provinciale che collega Tortora e la frazione marina.

Squadre dei vigili del fuoco del comando centrale di Cosenza e dei distaccamenti di Paola e Scalea con supporto di autogrù stanno lavorando dalla serata di ieri per far fronte alle numerose richieste di soccorso e per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

Nella notte sono state inviate squadre dei vigili del fuoco dai comandi di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, Napoli e Caserta con mezzi di movimento terra.

