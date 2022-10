Gas, Centrodestra: nostra rete territoriale per chi non ha Spid

“I movimenti politici che sostengono il Presidente Vito Bardi scenderanno in campo direttamente e attivamente per consentire di beneficiare della legge sul gas gratis a tutti i lucani. Daremo supporto soprattutto a fragili e anziani, a chi non ha dimestichezza con questo strumento e in generale a tutti coloro che sono sprovvisti di Spid, per caricare l’autocertificazione e i documenti necessari. Lo faremo con attenzione e con l’impegno di tutti noi consiglieri regionali, ma soprattutto con la nostra rete sul territorio, fatta di sindaci, assessori, consiglieri, circoli di partito e associazioni di ‘area’, perché i cittadini lucani di tutti i Comuni devono poter accedere ai benefici di una norma senza precedenti e rivoluzionaria, specialmente se si guarda agli ultimi 30 anni di gestione del centrosinistra. Le famiglie lucane, uniche in Europa, saranno al riparo dai vertiginosi aumenti del prezzo del gas”.

Lo affermano in una nota congiunta i capigruppo di maggioranza Tommaso Coviello (FDI), Pasquale Cariello (Lega), Dino Bellettieri (FI), Vincenzo Baldassarre (idea) e Dina Sileo (Misto) che aggiungono: “Il centrodestra è unito, non solo in Consiglio regionale, ma sul territorio, per dare ai lucani le risposte che attendono da troppi anni. Appena il servizio sarà attivo, sarà il centrodestra lucano a garantire il ‘gas gratis a tutti i lucani’, anche per rispondere a boicottaggi e strumentalizzazioni politiche sulla pelle di pensionati e famiglie, comportamenti deprecabili e rispetto ai quali non possiamo restare indifferenti. Il centrodestra risponde con l’impegno sul territorio: chi non ha lo Spid potrà chiedere una mano alla nostra rete territoriale. Noi ci siamo”.