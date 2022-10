Nobel per l’economia a Bernanke, Diamond e Dybvig

Il Premio Nobel per l’Economia 2022 è stato assegnato all’ex presidente della Fed Ben Bernanke, a Douglas W.

Diamond e a Philip H.

Dybvig per “le ricerche sulle banche e le crisi finanziarie”. Lo annuncia L’Accademia reale delle Scienze svedese.

“Le banche centrali sono in grado di sconfiggere l’inflazione, spesso ci dimentichiamo di una lezione di Milton Friedman e cioè che la politica monetaria delle banche centrali agisce con un ritardo temporale”. Lo ha detto Douglas Diamond, chiamato in tempo reale dall’Accademia reale delle Scienze durante la conferenza stampe per il conferimento a lui, oltre che a Ben Bernanke e Philip Dybvig, del Premio Nobel per l’Economia.

Tuttavia – ha detto Diamond – “una parte del problema sono i deficit molto vasti in tutto il mondo: la politica monetaria e la politica fiscale devono lavorare assieme”.

Diamond ha sottolineato he il sistema finanziario globale oggi “è molto più preparato” all’eventualità di una crisi finanziaria rispetto al 2008.

ANSA