Teatro festival Ferrandina-A Mimì, gran finale con Enzo Gragnaniello e Marisa Laurito

Mercoledì 30 aprile, la stagione 2024-25 del Teatro festival Ferrandina- A Mimì, si conclude con “Vasame”, uno spettacolo che celebra l’amore in tutte le sue sfumature, e con due : Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello.

“Vasame”, con la regia di Massimo Venturiello, è un viaggio emozionale guidato dalle intense melodie del cantautore partenopeo Enzo Gragnaniello e dalla contagiosa energia di Marisa Laurito. Sul palco, l’attrice canta e recita “l’ammore” attraverso un caleidoscopio di sentimenti: dalla dolcezza struggente all’ilarità più spensierata, regalando al pubblico un’esperienza teatrale unica e coinvolgente.

La musica di Gragnaniello, con le sue sonorità originarie, ataviche e istintive, farà da filo conduttore a questo racconto d’amore, conducendo gli spettatori a riscoprire le proprie radici e a riflettere sulla complessa condizione del mondo attuale. Un invito potente e sincero al sentimento più semplice e al contempo più totalmente risolutivo: l’amore, inteso come chiave universale.

Ad accompagnare Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello in questo suggestivo percorso artistico, una band di musicisti d’eccezione: Piero Gallo (mandolina), Erasmo Petringa (violoncello) e Marco Caligiuri (percussioni).

Ingresso alle ore 20.30, inizio spettacolo alle ore 21.00.

Il costo del biglietto è di 20 euro per la platea e di 15 per la galleria, per i ragazzi sino a 16 anni platea 6, galleria 4.

I biglietti sono disponibili online al link: https://www.webtic.it/index.htm#/home?action=loadLocal&localId=5885 e al botteghino del CineTeatro Bellocchio, sabato 26 aprile e il giorno dello spettacolo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.30.

Tutte le altre informazioni relative al Teatro festival Ferrandina- A Mimì sono disponibili contattando il numero 3898311672.