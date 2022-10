Domande Bonus Gas: il Sindaco Cosma, interviene sui tempi ristretti per presentare le domande

“I tempi sono ristretti e non gliela possiamo dar vinta. I comuni non possono bloccare le attività amministrative e non hanno personale sufficiente a disposizione ed i Sindaci non possono subire i soliti diktat regionali dell’ ultima ora ma nello stesso tempo non possiamo lasciare soli i nostri cittadini in particolar modo gli anziani e le persone sole che non hanno social e spid.

Domani ( OGGI) in DIRETTIVO ANCI respingero’ questo modus operandi della Regione sottolineando nuovamente che ne’ noi Sindaci e ne’ i cittadini siamo gli zimbelli di nessuno e che comunque, per senso del dovere e rispetto del nostro ruolo, non lasceremo soli i nostri cittadini. Sin da ora faccio appello a tutte le associazioni, liberi professionisti, sindacati e patronati, amministratori e non, di dare la disponibilità ,da lunedì 10 a sabato 15 ottobre, ad aiutare chi ha difficoltà. Io metterò a disposizione i miei ragazzi/e del servizio civile , la mia segreteria, i miei assessori. Le postazioni per ricevere i cittadini dalle 9.00 alle 13.00 saranno: il punto informazioni in piazza e la stanza degli assessori e del servizio civile al primo piano del comune”.