Potenza, si apre una voragine nei pressi del Galilei. Dentro ci finisce un camion dell’Acta

Una piccola voragine, sembra a causa di una perdita d’acqua, si è aperta nelle prime ore di oggi ed ha fatto cedere il manto stradale a Potenza, in via Sabbioneta, dove un camion per la raccolta dei rifiuti è caduto dentro con la parte posteriore.

Sul luogo è intervenuta la polizia locale, i vigili del fuoco, che hanno provvedendo a rimuoverlo con una gru, personale dell’Acta e dell’Acquedotto Lucano.