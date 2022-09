Microsoft aggiorna Windows 11 con focus su sostenibilità Sistema installerà aggiornamenti riducendo le emissioni di Co2

Microsoft ha appena reso disponibile l’aggiornamento gratuito a Windows 11 2022.

A un anno dalla presentazione del nuovo sistema operativo, il colosso di Redmond ha rilasciato il “major update” di Windows 11, con un focus sulla sostenibilità.

Il sistema operativo infatti, una volta caricato sul computer, installerà i futuri aggiornamenti, grandi o piccoli, solo in determinate ore della giornata, per ridurre il consumo di Co2 da parte degli utenti.

Ma non solo: l’azienda ha apportato alcune modifiche all’impostazione predefinita per la sospensione e lo spegnimento dello schermo, per contribuire a ridurre le emissioni di carbonio quando i Pc sono inattivi.

Altro tema importante è quello dell’accessibilità. Tra le novità introdotte ci sono le didascalie in tempo reale a livello di sistema, in grado di generare automaticamente didascalie da qualsiasi forma di contenuto audio su Windows 11.

L’ accesso vocale (in anteprima) consente invece di controllare il computer e scrivere testi usando solo la voce. Infine, le voci naturali per il narratore, che possono simulare il reale timbro delle persone, per ricreare un suono più piacevole per lettura o la navigazione sul web.

Microsoft ha presentato, inoltre la funzionalità Smart App Control, che garantisce il controllo intelligente delle app per scaricare le applicazioni in sicurezza.

Per i lavoratori da remoto, la nuova Windows Studio Camera ed effetti audio aiuta l’utente ad ottenere il massimo delle performance durante le riunioni, grazie all’Intelligenza Artificiale, con la possibilità di filtrare il rumore di fondo attraverso la messa a fuoco vocale. Windows 11 2022 Update presenta, inoltre, nuovi strumenti per aiutare le persone a esprimere sé stesse e le loro idee: Clipchamp Editor rende più semplice il video editing, con modelli, effetti e molto altro.

Aggiornamenti anche per il gaming. Grazie alla presenza di Game Pass integrato in Windows 11 attraverso l’app Xbox, i giocatori potranno accedere a centinaia di giochi per Pc di alta qualità.