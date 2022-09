Tutta l’umanità a teatro: torna a Potenza il laboratorio di ricerca scenica La Klass

POTENZA – Torna La Klass, il laboratorio di ricerca scenica pensato dalla compagnia Gommalacca Teatro per costruire nella città di Potenza una comunità teatrale appassionata ai linguaggi della scena. Quattro i corsi che saranno attivati all’interno del percorso formativo annuale in partenza nel mese di ottobre, suddivisi per altrettante fasce di età dai 6 anni in su: 6-10 anni, 11-13 anni, 14-25 anni, oltre 25 anni. All’interno del laboratorio i partecipanti potranno sperimentare: training teatrale voce e corpo, apprendimento in circle time, lettura ad alta voce, improvvisazione, scrittura e recitazione ed elementi di mimo corporeo.

Ad affiancare il lavoro formativo proposto da Carlotta Vitale e Mimmo Conte, fondatori di Gommalacca Teatro, ci saranno Fabio Pappacena, per l’ambito della voce e della corretta pronuncia, Dino Lopardo, per un approfondimento sulla scrittura per la scena, e Fabio Mangolini, per una formazione internazionale sull’arte della maschera.

I temi che i nuovi allievi affronteranno nel corso del laboratorio saranno gli stessi che ispirano la ricerca artistica della compagnia: le relazioni, la comprensione delle differenze, il superamento delle barriere, l’inclusione, l’apertura all’altro, il rapporto con la comunità. Inoltre, nel corso dell’anno, ai partecipanti saranno proposti, come in passato, la visione di spettacoli teatrali in programma in città, l’incontro con gli artisti e le gite teatrali verso i cartelloni di altre città.

La proposta formativa de La Klass è continuativa sulla città di Potenza da quasi dieci anni e rappresenta uno spazio di ricerca in cui far nascere nuove idee e progettualità, che si pone al centro del lavoro incessante di sviluppo e innovazione che Gommalacca Teatro porta avanti, sconfinando l’ambito artistico per mettersi in dialogo con la città e i suoi abitanti e individuare necessità, carenze e nuovi orizzonti culturali.

«‘Tutta l’umanità a teatro’ è lo slogan che abbiamo scelto per il laboratorio di quest’anno – spiega Carlotta Vitale, direttrice artistica di Gommalacca Teatro. – Perché fare teatro, da piccoli, giovani e grandi, contribuisce a sviluppare una dimensione interiore positiva e arricchisce la propria ricerca personale. È un’esperienza che ognuno dovrebbe concedersi, poiché fondamentale per la crescita, per la messa a fuoco della propria emozionalità e della capacità di costruire relazioni con l’altro.»

«Il nostro laboratorio di ricerca scenica è uno “spazio ospitale partecipato”, in cui è possibile mettersi alla prova nell’esercizio del rispetto delle regole comuni, nella valorizzazione delle diversità, per verificare la propria capacità di accogliere e comprendere il valore del benessere comune, per organizzare il proprio immaginario insieme a visioni diverse e innescare una ricerca di senso nelle azioni e nelle parole che determinano la nostra vita quotidiana. Un “teatro umano” in cui si lavora collettivamente per riconfigurare i desideri e focalizzare i significati collettivi.»

Le lezioni del laboratorio La Klass si svolgeranno da ottobre a maggio presso l’U-Platz, spazio civico e teatrale e sede operativa di Gommalacca nel Rione Cocuzzo. Le iscrizioni si chiuderanno entro la prima lezione di novembre 2022.

Per avere maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.gommalaccateatro.it o contattare il numero 393 3054088 (chiamata/SMS/WhatsApp).