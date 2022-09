Regina: fiume di gente per l’omaggio a Elisabetta. Carlo III riceve i leader Lunedì i funerali. Biden e la first Lady sono a Westminster Hall

Via la folla dal piazzale di fronte a Buckingham Palace, dopo giorni di presenza fissa seguita alla notizia della morte della regina Elisabetta: e tappeto rosso di fronte a Downing Street.

Londra si è preparata così oggi all’accoglienza dei dignitari stranieri giunti in queste ore a centinaia nella capitale britannica per partecipare ai solenni funerali di lunedì della sovrana.

Il primo appuntamento collettivo è fissato per la serata, quando diverse decine di leader, inclusi Joe Biden e Sergio Mattarella fra gli altri, saranno accolti da re Carlo III e dalla regina consorte Camilla a palazzo per un ricevimento pre esequie di benvenuto. Di qui l’intervento della polizia per far defluire sudditi e curiosi dalla piazza, per motivi di sicurezza.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la first Lady Jill Biden sono andati a Westminster Hall per rendere omaggio ad Eliasabetta II.

Intanto a Downing Street, dinanzi al portoncino al numero 10, presidiato come d’abitudine dal gatto Larry, la premier Tory, Liz Truss, sta completando i pochi bilaterali previsti nel tempo disponibile di queste giornate.

Oggi ha visto il premier irlandese Micheal Martin (col quale secondo il Guardian si sarebbero aperti spiragli per una riapertura del negoziati con l’Ue sul contestato protocollo post Brexit sull’Irlanda del Nord), quello canadese Justin Trudeau e il presidente polacco Andrzej Duda. Ieri Truss aveva visto invece i premier di Australia e Nuova Zelanda, Anthony Albanese e Jacinda Ardern.

Mentre il suo primo faccia a faccia da capo del governo con il presidente americano Joe Biden è stato spostato per ragioni organizzative a mercoledì a New York, a margine dei lavori dell’assemblea generale dell’Onu.

ANSA