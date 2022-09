Futsal Senise, Urgo: ‘vorremmo conquistare una salvezza più tranquilla’

Manca sempre meno all’inizio della stagione con il Futsal Senise che è pronto per cercare una nuova storica salvezza nel difficile campionato di serie B. A commentare ogni aspetto è il Direttore bianconero Salvatore Urgo: “Vorremmo conquistare una salvezza più tranquilla. Per il 29 agosto, giorno dell’inizio della preparazione, saremo al completo”.

Parliamo del campionato:

“E’ un girone che fortunatamente non prevede trasferte lontanissime come successe nel nostro primo anno in serie B quando andammo a giocare anche nel Lazio. C’è qualche squadra nuova e ogni sabato sarà battaglia. Mai il risultato sarà scontato…”.

Ben quattro lucane e tre derby previsti. Le sensazioni:

“Siamo attesi da tre derby affascinanti. Abbiamo grande rispetto sportivo per le nostre avversarie ma in campo tutte vorremo fare risultato”.

Un messaggio per la città di Senise:

“Chiedo agli imprenditori del posto e ai tifosi di seguirci e darci una mano. Non è facile portare avanti una squadra di serie B. I nostri supporters devono rappresentare l’uomo in più”.