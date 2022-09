Caro energia e imprese, Cifarelli presenta mozione

Nel corso del Consiglio regionale odierno il capogruppo del Partito Democratico Roberto Cifarelli, ha presentato una mozione “per impegnare il Presidente Bardi e la Giunta ad intraprendere tutte le iniziative legislative necessarie al fine di abbattere il costo della bolletta energetica a tutte le imprese (lucane e non) operanti sul territorio regionale in modo da scongiurare chiusure e perdita di posti di lavoro a causa delle ripercussioni economiche negative generate dalla guerra di aggressione russa contro l’Ucraina”. La mozione è stata iscritta, ma non dibattuta.