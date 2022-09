Calcio: Serie D/H , pari del FC Francavilla a Nocera 1-1

Allo stadio “San Francesco” in campo la seconda giornata del girone H di Serie D, la Nocerina ospita il Francavilla , la gara termina con il risultato di 1-1.

Accade tutto nella seconda frazione di gioco, Scaringella apre le danze ma Pizzuttelli dalla distanza regala il pari ai lucani. Parte bene il Francavilla che impensierisce i padroni di casa nei primi 20 minuti.

Al 21^ De Marco sfiora il gol ma il diagonale viene parato da Stagkos.

Al 25^ ancora il Francavilla pericoloso con un calcio piazzato di Pizzutelli che viene deviato dalla barriera. La prima vera azione per i padroni di casa arriva al 38^ , cross di Chietti , Basanisi calcia di prima Maione si salva grazie anche all’aiuto della traversa.

La ripresa inizia come il primo tempo, con il Francavilla a rendersi pericoloso ed a gestire il match. Al primo minuto Kordic viene servito in profondità e si trova tutto solo contro Stagkos che con i piedi salva il risultato.

I padroni di casa rispondono con Basanisi che sfiora il vantaggio con una bella rovesciata , la sfera esce di poco.

I rossoneri premono e al 8^ st passano in vantaggio con Scaringella. Da qui in avanti la partita diventa cattiva, De Marino becca il secondo giallo e viene espulso.

Al 34^ del secondo tempo il Francavilla trova il pareggio con un gran gol di Pizzutelli dalla distanza, dopo il gol degli ospiti si aginano gli animi ed il match viene interrotto più volte. Una rissa in campo costa il rosso a Basanisi e Petruzzetti e ad un dirigente ospite, gioco fermo per quasi 5 minuti la gara non regala più nessuna emozione e si chiude con il risultato di 1-1

IL TABELLINO : NOCERINA-FRANCAVILLA

NOCERINA (4-3-3): Stagkos; Chietti (59’ Boersma), De Marino, Khalil (23’ Magri), Diniz; Ambro (90’ Mancino), Basanisi, Mincica; Talamo (64’ Menichino), Scaringella, Baldè (59’ Cuomo). A disposizione: Recchia, Dorato, Basanisi, Gaudino, Saccoccio, Schiavella, Valentini. Allenatore: Giuseppe Sannino.

FRANCAVILLA: Maione, Bosko, Nicolao, Esposito (67’ Bichicchio), Pezzi (42’ Petruccetti), Esposito G., Majore (56’ Amoruso), Pizzutelli, De Marco, Nolè (39’ Kordic), Marconato (86’ Di Ronzo). Allenatore: Claudio De Luca.

Marcatori: 52’ Scaringella (N), 78’ Pizzutelli (F).

Ammoniti: 22’ De Marino (N), 35’ Nicolao (F), 57’ Basanisi (N), 57’ Petruzzetti (F), 69’ Bosko (F), 92’ Boersma (N).

Espulsi: 61’ De Marino (N), 83’ Basanisi (N), 83’ Petruzzetti (F).