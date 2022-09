Musica: debutta in Italia ‘The very best of John Williams’

Arriva per la prima volta a ottobre in Italia ‘The very best of John Williams’, lo spettacolo dove Matthias G.Kendliger e la sua orchestra di 70 elementi ripercorrono le colonne sonore tratte da film come Star Wars e Harry Potter, Schindler’s List e Indiana Jones, Superman e Jurassic Park: un viaggio musicale nel mito di John Williams.

Il compositore di musica da film Williams ha lavorato infatti con registi leggendari come Steven Spielberg e George Lucas.

Nella sua carriera ha ricevuto 5 Oscar, 4 Golden Globe, 24 Grammy ed è stato nominato a livello internazionale più di 100 volte.

Fondata da Kendlinger nel 2002 la K&K Philarmonic ha suonato nelle principali sale da concerto europee, come il KKL Luzern, il Musikverein a Vienna e l’Elbphilharmonie Hamburg, ed è stata nominata la migliore orchestra itinerante d’Europa, con un percorso in musica di oltre 100 concerti all’anno in 19 Paesi e più di 130 città.

Il tour di The Very Best Of John Williams parte il 15 ottobre dal Teatro Verdi di Firenze e il giorno dopo fa tappa al Teatro Dal Verme di Milano per proseguire poi a Torino, Brescia, Bologna e chiudersi il 20 ottobre al Gran Teatro di Geox a Padova. I biglietti per il tour, organizzato e prodotto da Zed!, sono disponibili su ticketmaster.it, nei punti vendita e nelle prevendite abituali.

ANSA