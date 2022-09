Calciomercato: Il Potenza, chiude con il botto ecco Del Sole, Steffè e Matino

Chiusura della campagna acquisti con il botto per i rossoblù di patron Macchia. All’Hotel Gallia di Milano, presenti il direttore sportivo Natino Varrà e il vicepresidente Angelo Chiorazzo, la società ha piazzato altri tre acquisti, uno per reparto.

Si tratta del difensore Emmanuele Matino classe ’98, torna a vestire il rossoblù. Il calciatore arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Juve Stabia fino al 30 giugno 2023.

Matino ha già indossato la maglia del Potenza nelle stagioni di Serie C 2018/19 e 2020/21, rispettivamente con 14 e 24 presenze.

A centrocampo arriva un altro giocatore d’esperienza: si tratta di Demetrio Steffè (classe ‘96), lo scorso anno in Serie C con la maglia del Cesena. Steffè ha sempre militato in Serie C con le maglie di Savona, Teramo, Siena, Trapani e Triestina.

Colpo da novanta per ampliare il parco attaccanti infine l’acquisto di Ferdinando Del Sole (nella foto) 24 anni lo scorso anno in C con la maglia dell’Ancona, e proveniente dalla Juventus.

Nell’ultimo giorno di mercato definite anche le risoluzioni con il portiere Greco e i centrocampisti Zagaria, Bruzzo e Zenuni.

Fonte: lanuova.net