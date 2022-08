Futsal Senise, Stigliano: “Non è stato difficile scegliere questa maglia”

Un grande colpo quello del Futsal Senise che si è assicurato le prestazioni del fortissimo laterale-pivot Osvaldo Stigliano che all’età di 4ul parquet per aiutare la squadra. Felice ed entusiasta della scelta fatta ecco le sue prime dichiarazioni:

“E’ stato tutto strano: la società bianconera mi faceva la corte dall’anno scorso. Ero fermo da tre anni ma giocando tornei estivi mi è tornata una gran voglia di giocare. In questi anni mi sono voluto godere i figli mettendo da parte il calcio a 5 che mi ha regalato tante soddisfazioni. Ora sono più grandi e mi sono tornati gli stimoli. Inoltre molti degli atleti del Futsal Senise sono miei amici: è stato facile scegliere”.

Che stagione ti aspetti?:

“Stando fermo da qualche anno sono un po’ spiazzato: conoscendo i compagni sono convinto che faremo un bel campionato conquistando una salvezza tranquilla. Di contro, però, non conosco le avversarie. Però si scende in campo sempre per vincere mai per prenderne meno”.

Dove giocherai? In che posizione?:

“Ho parlato con il tecnico Masiello che ho già avuto una decina d’anni fa come secondo nello Scanzano in serie B. Negli ultimi anni ho giocato come centrale ma mi ha detto che servirà maggiore sostanza in attacco e perciò giocherò come laterale-pivot”.

Come stai?:

“Sono sincero: la condizione ancora non è buona: per tornare ad un livello ottimale e prevenire gli infortuni dovrò effettuare una buonissima preparazione”.

Un messaggio alla tifoseria:

“Cinque anni fa diedi loro un grosso dispiacere segnandogli cinque reti con la maglia della Futura Matera. Proverò a farmi perdonare segnando tanti gol”.

Che gruppo hai trovato?:

“Parlando con tutti i compagni si percepisce la gran voglia di ricominciare e far bene. La dirigenza è vicina e non mette pressioni. Daremo il massimo”.

UFFICIO STAMPA FUTSAL SENISE – ALESSIO PETRALLA