Covid: 90 morti, 21.817 positivi. Tasso al 13%

Sono 21.817 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

Ieri i contagiati erano 31.088.

Le vittime sono 90, in lieve calo rispetto alle 98 di ieri. I tamponi effettuati sono 167.495. Il tasso è al 13%, in calo rispetto al 14,9% di ieri.

Sono 213 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 13 in meno di ieri, nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 17. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 5.091, nelle ultime ventiquattro ore 336 in meno. Gli attualmente positivi sono 645.933, rispetto a ieri 14.308 in meno. Dimessi e guariti sono 21.046.229 (+36.032) mentre il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 21.867.757, quello dei decessi è di 175.595.

“La nostra attesa è che domani l’Agenzia europea dei medicinali Ema possa dare il via libera ai vaccini adattati contro la variante Omicron e poi seguirà il pronunciamento dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa.

Contiamo di avere già a metà settembre la disponibilità di nuovi vaccini aggiornati”. Lo ha affermato il ministro della salute, Roberto Speranza, a Radio Capital, invitando “i soggetti fragili e gli over60 ad avere un secondo richiamo del vaccino anti-Covid”.

“Se una persona è positiva è interesse di tutti che non contagi altri e resti in isolamento. Come fatto nelle ultime elezioni, c’è la possibilità del voto domiciliare, cosi come per le persone inferme. Anche per queste elezioni il voto domiciliare c’è e lo si può usare anche in questo caso.

Dobbiamo mantenere un elemento di prudenza” ha detto Speranza, in merito all’impossibilità per le persone positive di andare a votare il 25 settembre.

Sul tema della quarantena dei positivi al Covid, ha aggiunto, “c’è un parere del Consiglio superiore di sanità (Css) che è in arrivo e appena sarà formalizzato faremo le opportune valutazioni.

Quello che è certo è che se una persona è positiva deve restare a casa, questa è l’indicazione molto netta e chiara. Sul numero dei giorni la valutazione in queste ore viene fatta dal Css”. “Secondo le indicazioni del Css – ha affermato – se una persona è positiva lo è, sintomi o non sintomi, e se lo è deve stare in isolamento per evitare il diffondersi del contagio”.

Usa: ok Fda a booster aggiornati Pfizer e Moderna

La Food and Drug Administration (Fda), l’agenzia Usa preposta al controllo dei farmaci, ha concesso l’autorizzazione di emergenza ai booster aggiornati dei vaccini anti-Covid di Pfizer e Moderna.

ANSA