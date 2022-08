Oms: “Campanello di allarme per la polio, vaccinarsi”

I recenti casi di polio a livello mondiale rappresentano “un campanello d’allarme per tutti.

È nostra responsabilità condivisa eradicare la polio a livello globale.

Tutti coloro che non sono vaccinati, o i cui figli hanno saltato le vaccinazioni programmate, dovrebbero effettuare la vaccinazione il prima possibile.

I vaccini contro la poliomielite si sono dimostrati molto efficaci e sicuri”. Lo ha affermato il direttore dell’Oms Europa, Hans Kluge, in conferenza stampa. Dato “il nostro mondo interconnesso, il virus della poliomielite rilevato di recente a New York – ha detto- è geneticamente legato ai virus rilevati in Israele e Regno Unito”.

ANSA