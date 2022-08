PANINI MAGAZINES presenta “CoComelon – La rivista ufficiale”

Grandi novità in arrivo in casa Panini Magazines. Sulla scia dell’enorme successo globale, arriva in edicola e su Panini.it il primo numero di CoComelon – La rivista ufficiale, tratto dall’omonima serie che ha catturato l’attenzione di tantissimi piccoli spettatori e il cui canale YouTube vanta ben 139 milioni di iscritti, generando ogni mese oltre 4,2 miliardi di visualizzazioni.

Con CoComelon – La rivista ufficiale, i piccoli lettori potranno unirsi a JJ, alla sua famiglia e ai suoi amici per giocare, esplorare, cantare e crescere insieme a loro. Pagina dopo pagina, CoComelon – La rivista ufficiale coinvolgerà gli amanti della serie attraverso numerose e divertenti attività, con spazi da colorare, una storia da leggere e il domino (da ritagliare… e con cui giocare!).

Ogni numero della rivista è ricco di entusiasmanti attività dal fine educativo, ideate appositamente per stimolare lo sviluppo dei bambini e preparali alla scuola: un mezzo ideale per supportare i più piccoli in tutte le loro grandi tappe educative, rendendo l’apprendimento un vero spasso!

CoComelon è un vero e proprio fenomeno globale. Il brand è diventato leader sulle principali piattaforme streaming come Amazon, Spotify, Apple Music, Roku e Netflix, dove è stato saldamente in testa nella classifica dei “Programmi TV più visti”, e ora è pronto ad arrivare in edicola per continuare a divertire le giornate dei piccoli fan.